نائب رئيس البرلمان يوجه بتشكيل لجنة حقائق بحق هيئة الاستثمار

2022/10/12 | 17:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الأربعاء 10/12/2022، بتشكيل...

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