2022/10/12 | 17:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت مصادر مطلعة، الأربعاء 12 تشرين الأول 2022، عن عدم نية...

ظهرت المقالة انباء عن عدم نية التيار الصدري بالتظاهر ضد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل أولاً على المسلة.

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