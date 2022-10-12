شاهد ضحك بايدن بعد جملة

2022/10/12 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة حصرية مع CNN، سأل المذيع جيك تابر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عما سيقوله للناخبين الذين يعتبرون عمره مصدر قلق قبل محاولة إعادة انتخابه في عام 2024.

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