2022/10/12 | 17:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: هناك ثورة شعبية جديدة اذا ما استمر الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bPx6bgLuvM8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراقبون: هناك ثورة شعبية جديدة اذا ما استمر الانسداد السياسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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