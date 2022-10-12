القوة الجوية يعلن توزيع الدفعة الأولى من مستحقات محترفيها قبل خوض الجولة الثانية للدوري الممتاز

2022/10/12 | 17:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي القوة الجوية، اليوم الأربعاء، توزيع الدفعة الأولى من المستحقات لمحترفيها قبل خوض الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز أمام القاسم في ملعب كربلاء التي ستقام الجمعة المقبل.

وقال علاء محمد، عضو إدارة القوة الجوية والناطق الإعلامي للنادي في أن “الهيئة المؤقتة سلمت محترفي النادي الدفعة الأولى من عقودهم قبل مواجهة القاسم بالجولة الثانية”.

وواصل محمد “تم توزيع المستحقات المالية للتونسي غيث المعروفي والتوجولي فرانكو والكونغولي كريس موجالو”.

وتابع أن “فريقنا جاهز لمباراة الجولة المقبلة، ويتطلع لتحقيق الانتصار الثاني بعد التغلب على النجف بثنائية في الجولة الأولى”.

وأوضح أن “لا صحة للأنباء التي تم تداولها بمواقع التواصل حول غياب لاعبي فريق كرة السلة عن التدريبات بسبب عدم استلام مستحقاتهم المالية”.



وزاد “تم تسليم المستحقات المالية للاعبين المحترفين لفريق كرة السلة، والفريق جاهز لمواجهة النفط مساء اليوم بالدوري الممتاز”.

وأتم “تسعى إدارة القوة الجوية لتهيئة جميع متطلبات نجاح فرقها المشاركة بالدوري الممتاز الكروي أو بقية الألعاب ومنها كرة السلة”.

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