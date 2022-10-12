2022/10/12 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

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الاتحاد الوطني الكردستاني: مرشحنا الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح

منذ 29 دقيقة

الاتحاد الوطني الكردستاني: مرشحنا الرسمي لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح

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