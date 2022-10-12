تفاصيل لقاء الكاظمي وقائد الجيش اللبناني

2022/10/12 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل لقاء مصطفى الكاظمي، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة آليات دعم المؤسسة العسكرية بما يرتقي بمستوى أدائها".

وتابع: "استعرض اللقاء جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، والإشادة بالنجاحات التي تحققت ميدانياً، وانعكست إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأكد الكاظمي، بحسب البيان: "أهمية تطوير التعاونين الأمني والعسكري بين البلدين، بما يضمن استقراراً أمنياً للشعبين الشقيقين".

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