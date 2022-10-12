حركة امتداد تعلن مقاطعتها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/10/12 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد اعلنت حركة امتداد وهي القوى السياسية المقربة من احتجاجات تشرين، الاربعاء، مقاطعتها لجلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية يوم غدا الخميس. وقالت الحركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "قررت بعد أن بانت ملامح الاتفاقات والتوافقات لتشكيل الحكومة القادمة بنفس اسلوب التجارب السابقة، مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية". واضافت الحركة انه "سيتم إعلان الأسباب في مؤتمر صحفي مفصل حال انعقاد الجلسة".وحددت رئاسة مجلس النواب، غدا الخميس، موعدا رسميا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انسداد سياسي دام لأكثر من عام على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

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