الإطار يؤكد تمرير رئيس الجمهورية والسوداني في يوم واحد: الجلسة ستكون حاسمة - علجل

2022/10/12 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع الاطار التنسيقي ، اليوم الاربعاء، حسم الاكراد مرشحهم لرئاسة الجمهورية خلال الساعات المقبلة، مبيناً أن جلسة يوم غد ستكون حاسمة لاختيار رئيس الجمهورية وتكليف السوداني.

وقال عضو الاطار تركي العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الساعات الماضية حصلت تطورات مهمة في البيت الكردي حيال دفع الاطراف المهمة للتوافق وتقديم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية استعداد لجلسة يوم غد".

واضاف، ان "كل الرسائل التي وصلتنا من الكرد كانت ايجابية حيال وصولهم الى نقاط ايجابية في التوافقات"، مرجحا ان "يصدر بياناً رسمياً حيال تقديمهم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية".

واشار الى ان "جلسة يوم غد ستكون حاسمة لاختيار رئيس الجمهورية وتكليف السوداني"، مستبعدا "تأجليها لأي سبب كان".

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