ناجيات من قبضة

2022/10/12 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأكثر من عشر سنوات، تشعر النساء الإيرانيات اللواتي يغامرن بالخروج من منازلهن ولو في مهمة بسيطة، بالقلق خوفًا من مواجهة شرطة الأخلاق السيئة السمعة.

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