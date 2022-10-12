الوطني نافياً ترشيحه رشيد: صالح رئيس للعراق غداً

2022/10/12 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، الأنباء عن ترشيح لطيف رشيد بدلاً من برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال محمود خوشناو في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لا صحة لأنباء ترشيح لطيف رشيد من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد متمسك بترشيح برهم صالح فقط”.وأضاف “مع ظهر الغد سيكون صالح هو رئيس العراق”.وبين خوشناو “ما يخص لطيف رشيد فهو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني وإئتلاف دولة القانون” حسب قوله.وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن في جلسة أمس الثلاثاء عن تحديد يوم الخميس لعقد جلسة بفقرة واحدة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقا للنصوص الدستورية، موجها بتوزيع السير الذاتية للمرشحين على النواب.وتتضارب المواقف والأنباء بشأن الجلسة بين حصول توافق واستمرار الخلاف على المرشحين وأبرزهم برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني وريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

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