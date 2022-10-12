القضاء يحكم بالمؤبد على عنصر “داعشي” اعتقله أمن الحشد

2022/10/12 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدر القضاء العراقي ، اليوم الاربعاء ،الحكم على إرهابي اعتقله الحشد في وقت سابق بالسجن المؤبد.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان “القضاء العراقي اصدر حكما بالسجن المؤبد/ على […]

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