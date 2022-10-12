2022/10/12 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت حركة امتداد، اليوم الأربعاء، مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها غداً الخميس.وقالت الحركة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/: “بعد أن بانت ملامح الاتفاقات والتوافقات لتشكيل الحكومة القادمة بنفس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حركة امتداد تعلن مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المركز الخبري الوطني.

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