"أماسيا".. تقرير يكشف ظهور قارة جديدة بعد 300 مليون عام

2022/10/12 | 18:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتشكل القارة الجديدة مساحات أرضية واسعة.

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