2022/10/12 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ed53RNnEKYc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يُعطل العراق لمدة عام كامل!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم الربيعي يُعطل العراق لمدة عام كامل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).