2022/10/12 | 18:36 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/12 | 18:36.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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