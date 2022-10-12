البنك المركزي يحسم الجدل بشأن تغيير سعر صرف الدولار

2022/10/12 | 18:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفى البنك المركزي العراقي، الأربعاء، وجود مساع لتغيير سعر صرف الدولار، فيما حذر من عملية تدمير الاقتصاد واستقراره.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان شمران الياسري، إن "البنك المركزي العراقي جهة مستقلة وتعديل سعر الصرف يتم بالاتفاق مع الحكومة ولا توجد الآن مساع لتغييره"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف الياسري، أن "الضغوط التي تمارس لتغيير سعر الصرف شعبوية، وفي حال تم التغيير سيدمر الاقتصاد والاستقرار، لأن التعاملات المالية والاقتصادية والمستثمرين بنوا مشاريعهم على السعر الجديد، ومن غير الصحيح السعي إلى تغيير سعر الصرف".

وتابع أن "تغيير سعر الصرف رفع تنافسية المنتج المحلي ورغم أن هناك بعض المضار على المستهلك الا أن عملية التغيير مكنت الحكومة من دفع رواتب الموظفين بعد أن كانت ميزانية الدولة فارغة".

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