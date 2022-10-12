مطالبات بتجميد الجمعيات الفلاحية لتسببها بفقدان 90% من الاراضي الزراعية في ديالى

2022/10/12 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىدعت مجموعة من مزارعي المناطق المحررة في ديالى، الاربعاء، لتجميد الجمعيات الفلاحية في العراق بسبب اخفاقها في احتواء ازمة الجفاف.وقال المزارع ابراهيم الجبوري من سكنة شمال قضاء المقدادية ( 40كم شمال شرق بعقوبة) في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "شمال المقدادية اكبر حوض زراعي على مستوى ديالى في انتاج الحمضيات والرمان والتمور وكان يمول 11 محافظة بالمنتوجات الزراعية لكن الان نسبة الانتاج انخفضت بنسبة 90% بسبب تداعيات الارهاب والجفاف".

واضاف، انه "لم نرَ اي ردة فعل من قبل اتحاد الجمعيات منذ تحرير مناطقنا وان 70% من المزارعين باتوا تحت خطر الفقر مؤكدا بانه" يدعم تجميد اتحاد الجمعيات الفلاحية على مستوى البلاد لانها لم تقدم اي شي للمناطق المحررة سواء في ديالى او غيرها".فيما اقر مزارع اخر كريم الشمري بان" اتحاد الجمعيات في بغداد لم يقدم اي شي لديالى ودوره غائب منذ سنوات".واشار ،ان" تجميد اتحاد الجمعيات امر واقعي خاصة وانها لم تقم باي ادوار مهمة طيلة سنوات".اما الخبير الزراعي وصفي حميد فقد اشار الى ان" الصراعات هي من تميز نشاط الجمعيات الفلاحية في العراق"، مؤكدا بان "البلاد تمر بأخطر مرحلة خاصة مع توقف نسبة كبيرة من الزراعة بسبب قطع المياه من دول الجوار ولم نرى اي ردة فعل قوية في المشهد العام".واضاف، ان "الجمعيات تمثل اكبر شريحة في العراق وهو الفلاحين لكن للاسف دورها ضعيف جدا"، متسائلا "ماذا فعلت لمزارعي ديالى الذين حرموا من الزراعة لثلاثة مواسم متتالية بذريعة الجفاف الذي صمتت عليه الحكومة ولم تتخذ اي اجراءات لتامين حصص العراق المائية؟".واقر بان "فعالية الجمعيات انتهت وتجميدها قرار صائب لان تأثيرها في ملف الزراعة محدود جدا".

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