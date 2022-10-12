2022/10/12 | 19:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف تحالف السيادة، الأربعاء 10/12/2022، موقفه من جلسة الغد المخصصة لتمرير...

ظهرت المقالة السيادة يدعم مرشح الحزب الديمقراطي عبد اللطيف أولاً على المسلة.

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