البنك المركزي يحذر: تغيير سعر الصرف سيدمر الاقتصاد

2022/10/12 | 19:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: نفى البنك المركزي العراقي، الأربعاء 10/12/2022، وجود مساع لتغيير سعر صرف...

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