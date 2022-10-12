سيارة طائرة تلفت الأنظار بجايتكس 2022.. والرئيس التنفيذي للشركة المصنعة يعرض تفاصيل لـCNN

2022/10/12 | 19:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفتت سيارة SD-03 الطائرة والتي تصنعها شركة "سكاي درايف" اليابانية أنظار رواد معرض جايتكس 2022 في دبي.

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