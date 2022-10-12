تزامنا مع دراسة واسعة..

2022/10/12 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع تحذير منظمة الصحة العالمية من تداعيات الآثار المدمرة لكوفيد طويل الأمد، والتي تتسبب في معاناة طويلة "لعشرات الملايين من الناس، قدمت دراسة جديدة واسعة أجريت على مئة ألف مشارك، دليلا جديدا على أن العديد من الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد لم يتعافون تماما لأشهر طويلة.

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