(بالصور).. منتخب الشباب يصل إلى الكويت للمشاركة في تصفيات كأس آسيا

2022/10/12 | 19:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلَ وفدُ منتخب الشَباب لكُرةِ القدم إلى دولةِ الكويت، ظهر اليوم الأربعاء، للمُشاركةِ في تَصفياتِ كأس آسيا للشَبابِ التي ستنطلقُ يوم الجمعة المقبل الموافق وسيباشرُ المُنتخبُ في أولى الوحداتِ التدريبيّةِ في الساعةِ السادسة من مساء هذا اليوم في ملعبِ الاتحادِ الكويتيّ، الرابع عشر من الشهر الحالي.

من جانبها، قررت اللجنةُ المُشرفة على تَصفياتِ المَجموعةِ الثامنة إقامةَ المُؤتمرين الصحفيّ والفنيّ لهذه المجموعةِ غداً الخميس في فندقِ الملينيوم.

هذا وسيلتقي منتخبنا للشبابِ في مباراته الأولى نظيره الهندي يوم الجمعة المُقبل الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري عند الساعةِ الرابعة والنصف عصراً، بينما سيواجهُ نظيره الكويتيّ الأحد المقبل الموافق السادس عشر عند الساعةِ السابعة والنصف مساءً، فيما يختتمُ منتخبنا مُبارياته بمواجهةِ أستراليا عند الساعةِ الرابعة والنصف عصر يوم الثلاثاء المُقبل، وستقامُ جميع المُباريات في ملعبِ علي صباح السالم.

يذكرُ أن بطلَ المَجموعة سيتأهلُ إلى نهائياتِ كأس آسيا مباشرةً، بالإضافةِ إلى أفضل خمس ثوان من المجاميعِ المُشاركةِ في التَصفياتِ الآسيويّة للمُشاركةِ في النهائياتِ التي ستضيّفها أوزبكستان العام المقبل.

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