مخرجات تضييف الملاك المتقدم لوزارة النفط من لجنة النفط والغاز النيابية

2022/10/12 | 19:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مخرجات استضافة الكادر المتقدم لوزارة النفط من قبل لجنة النفط والغاز النيابية.

وقالت الدائرة في بيان، “استضافت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية برئاسة النائب يحيى العيثاوي رئيس السن ونائبيه وأعضاء اللجنة، اليوم الأربعاء، الكادر المتقدم في وزارة النفط متمثلا بالسادة المدراء العامين لشركة مصافي البصرة وشركة نفط ميسان وشركة المشاريع النفطية للإطلاع على آلية عملهم”.

واضافت، “وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس مناقشة آلية عمل الشركات النفطية والاستماع الى شرح مفصل من قبل مدرائها ومعرفة العقبات والمشاكل التي تواجه عملهم”.

وختم البيان، “بدورها أكدت اللجنة على دعمها الكامل لوزارة النفط وتشكيلاتها بغية الارتقاء بواقع عملها، مشيرة الى وجود مؤشرات على عمل الوزارة وتشكيلاتها، منوهين الى ضرورة الاهتمام بعقد اجتماعات دورية بين اللجنة والوزارت وتشكيلاتها المرتبطة بعمل اللجنة من أجل حل كل المشاكل التي تواجه عملها”.

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