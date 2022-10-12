انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 92 دولاراً

2022/10/12 | 19:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سجلت أسعار النفط، تراجعاً تجاوز 2.5% خلال 24 فقط لما دون 92 دولاراً للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة من خام برنت 91.89 دولاراً للبرميل متراجعة عن 94.29 دولاراً عند الإغلاق يوم أمس.

فيما سجلت العقود الآجلة من الخام الأميركي 86.77 دولاراً للبرميل قياساً بـ 89.35 عند الإغلاق أمس.

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