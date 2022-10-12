2022/10/12 | 19:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشطو ذي قار يحشدون للتظاهرات .. موعدنا في ساحة الاعتصامات | نشرة اخبار السادسة 2022/10/12) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4_CyrJmltBI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناشطو ذي قار يحشدون للتظاهرات .. موعدنا في ساحة الاعتصامات | نشرة اخبار السادسة 2022/10/12) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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