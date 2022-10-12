القوات الامنية تنفذ ممارسة امنية في بغداد مساء اليوم

2022/10/12 | 19:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر مطلع عن تنفيذ القوات الامنية ممارسة امنية في بغداد مساء اليوم.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “القوات الامنية ستنفذ ممارسة امنية في بغداد بدأ من ساعة 22:00 بانتشار امني في جانبي الكرخ والرصافة و قطع جزئي لبعض الجسور والطرق الرئيسية”.

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