قبيل جلسة الخميس.. البدء بغلق جسر الجمهورية - عاجل

2022/10/12 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شرعت القوات الامنية بعملية تأمين المنطقة الخضراء ومحيطها حيث اغلقت جسر الجمهورية وسط بغداد لمنع وصول المحتجين الى جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. وقال مراسل (بغداد اليوم) ان قوات الجيش شرعت باغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد فضلا عن القيام بانتشار امني واسع في محيط المنطقة الخضراء.واشار الى انه من المتوقع اغلاق جسر السنك وساحة التحرير لمنع وصول اي احتجاجات الى مبنى البرلمان بالتزامن مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا الخميس.وحددت رئاسة مجلس النواب، غدا الخميس، موعدا رسميا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انسداد سياسي دام لأكثر من عام على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

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