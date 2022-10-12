2022/10/12 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الأربعاء، حقيقية صدور توجيه بقطع الجسور والطرق خلال عقد مجلس النواب جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم)، انه "حتى هذه الساعة لم تصدر أي تعليمات وتوجيهات بشأن أي خطة طارئ في بغداد خلال عقد البرلمان جلسته، يوم غد الخميس، والوضع الأمني طبيعي والخطط كما هي حالياً ولم يصدر أي توجيه جديد".

وبين أنه "من الممكن صدور قرارات امنية جديدة بشأن الخطة الأمنية في بغداد، عند تحديد الوقت الرسمي لعقد جلسة البرلمان، فهناك تسريبات ان تكون الجلسة مسائية، ولهذا ممكن القرارات والتوجيهات سوف تصدر الينا لتنفيذها عن تحديد وقت الجلسة".

وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعدا رسميا لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انسداد سياسي دام لاكثر من عام على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيتم اغلاق الخضراء وقطع الجسور والطرق اثناء عقد جلسة انتخاب الرئيس غداً؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيتم اغلاق الخضراء وقطع الجسور والطرق اثناء عقد جلسة انتخاب الرئيس غداً؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).