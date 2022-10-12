حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني يقرر الانسحاب من برلمان الإقليم

2022/10/12 | 19:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أعلن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، اليوم الأربعاء، الانسحاب من برلمان إقليم كردستان.

وذكر الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن"مجلس القيادي له عقد اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيسه هادي علي وبحضور صلاح الدين محمد بهاء الدين الأمين العام ، لمناقشة موقفه من تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان".

وأضاف، أن"المجلس قرر انسحاب أعضاء الاتحاد الوطني من برلمان كردستان بانتهاء المدة القانونية للبرلمان في السادس من شهر تشرين الثاني المقبل".

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