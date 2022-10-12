2022/10/12 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تباشر بأغلاق جسر الجمهورية - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر أمنى، اليوم الأربعاء، بمباشرة القوات الأمنية بعملية اغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تباشر بأغلاق جسر الجمهورية - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تباشر بأغلاق جسر الجمهورية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).