القوات الامنية تباشر بأغلاق جسر الجمهورية - عاجل

2022/10/12 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمنى، اليوم الأربعاء، بمباشرة القوات الأمنية بعملية اغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد.

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