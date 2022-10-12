2022/10/12 | 20:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ /المركز الخبري الوطني/: إن “القوات الامنية باشرت باغلاق جسر الجمهورية تزامناً مع انعقاد جلسة البرلمان غدا الخميس لانتخاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلاق جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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