2022/10/12 | 20:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة قصف صاروخي يطال حقل كورمور الغازي في السليمانية أولاً على المسلة.

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