منها وقف مبيعات الأسلحة.. مسؤول أمريكي يكشف أبرز ما ناقشته إدارة بايدن والكونغرس بشأن السعودية

2022/10/12 | 20:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينظر الرئيس جو بايدن في جميع جوانب العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة، حيث يبدأ مسؤولو الإدارة مناقشات هادئة مع أعضاء ومساعدي الكونغرس حول الكيفية التي يمكن أن تفرض بها الولايات المتحدة عواقب على المملكة العربية السعودية بعد قرار المملكة بالشراكة مع روسيا في قطع إنتاج النفط.

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