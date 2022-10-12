2022/10/12 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتعرض حقل "كورمور" الغازي الواقع في ضواحي محافظة السليمانية شمالي العراق، لاستهداف بصواريخ كاتيوشا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كاتيوشا" تستهدف حقلاً غازياً شمالي العراقي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كاتيوشا" تستهدف حقلاً غازياً شمالي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).