قبيل جلسة الغد.. توجيهات جديدة للقوات الأمنية

2022/10/12 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت قيادة المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد/ الكرخ، اليوم الأربعاء، توجيهات جديدة للقوات الأمنية؛ وذلك قبيل جلسة البرلمان المقررة غداً؛ لتمرير رئيس الجمهورية.

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