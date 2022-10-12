2022/10/12 | 20:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية يؤكد أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل تعزيز العمل التربوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/12 | 20:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يؤكد أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل تعزيز العمل التربوي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يؤكد أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل تعزيز العمل التربوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).