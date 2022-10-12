هيئة السياحة: سنعرض بحيرة ساوة كفرصة استثمارية في الأيام القليلة المقبلة

2022/10/12 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة السياحة أحد تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأربعاء، عزمها طرح بحيرة ساوة في محافظة المثنى كفرصة استثمارية.

وقال مدير عام التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة، مؤيد هيثم رسن، إن "الهيئة عازمة على عرض بحيرة ساوة في محافظة المثنى كفرصة استثمارية في الأيام القليلة المقبلة"، لافتاً إلى "وجود تعاون عال مع حكومة المثنى المحلية لإعادة البحيرة وتنمية واقع السياحة في المحافظة".

وأضاف رسن، أن "الهيئة دعت حكومة المثنى المحلية إلى تثبيت حدود البحيرة، للشروع بإعادة تأهيلها كمنتجع سياحي ترفيهي وعلاجي"، مبيناً أن "إحالة البحيرة كفرصة استثمارية ستتضمن برنامجاً متكاملاً كمنتجع سياحي مع وسائل نقل متنوعة من مركز المحافظة إلى البحيرة".

وأكد، "وجود رغبة حقيقية لدول أوروبية لزيارة بحيرة ساوة في المثنى والأماكن السياحية في العراق"، لافتاً إلى أن "مساحة البحيرة تصل إلى 60 دونماً، وسيتم تحويل البحيرة إلى مسطح مائي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأشار، إلى "وجود تحرك جدي لإعادة سياحة البر في جزيرة محافظة المثنى، والتي تعتبر من السياحات المهمة في العراق والمنطقة"، لافتاً إلى "وجود تواصل عربي دولي مع الهيئة لإعادة السياحة في المحافظة، فضلاً عن مذكرات تعاون عربية مع العراق لتنمية القطاع السياحي".

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