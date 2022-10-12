القوات الامنية تقطع جسر الجمهورية استعداد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

2022/10/12 | 20:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الامنية ستنفذ ممارسة امنية في بغداد.

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