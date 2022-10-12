أكثر من مليون زائر.. خطة قطر لتخفيف الازدحام المروري خلال المونديال

2022/10/12 | 20:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع قطر أن تشهد شوارع عاصمتها "ازدحاما" خلال بطولة العالم لكرة القدم ودعت المقيمين والزوّار إلى الالتزام بالقيود والتخطيط لتنقلاتهم مسبقا، وفق ما قال ممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الأربعاء، خلال الإعلان عن خطة البلاد لتسهيل المرور.

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