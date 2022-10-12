الداخلية تصدر توضيحاً بشأن الممارسات الأمنية

2022/10/12 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن الممارسات الأمنية الأخيرة، فيما أكدت أنها إجراء طبيعي.وقال المدير العام لمديرية العلاقات والاعلام للوزارة، ورئيس خلية الاعلام الامني اللواء سعد معن، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الممارسة الأمنية إجراء طبيعي ويتم التنويه عنها من قبل خلية الاعلام الأمني”، مبينا أنه “من حق القوات الأمنية أن تقوم بممارسات امنية لاعطاء مرونة اكبر في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها”.وأشار إلى أن “الممارسة الأمنية تخللتها عمليات التفتيش عن الأسلحة غير المرخصة وهو جزء من فرض القانون ومن الممكن أن نشهد العديد من الممارسات بين الحين والآخر”.

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