مجلس أمن كردستان ينشر نتائج تحقيق اغتيال العقيد في مكافحة الارهاب

2022/10/12 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشر مجلس أمن كردستان، اليوم الاربعاء، اعترافات الاشخاص الذين نفذوا عملية اغتيال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب، هاوكار الجاف في أربيل، يوم الجمعة الماضي.

وذكر المجلس في مقطع فيديو، تابعته “تقدم” أنه “‏بعد التحقيقات تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على ستة أشخاص متهمين في عملية الاغتيال، وتبين أن عملية الاغتيال تمت بأمر مباشر من مدير جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وهاب حلبجيي ومسؤول استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب في سليمانية كارزان محمد رشيد”.

وبين أن ‏”خلية تتكون من 10 أشخاص في جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية يرأسهم ياسر فيصل حسين وخمسة أشخاص آخرين تم اعتقالهم وهم سرمد نجم الدين وأحمد فيصل حسين وعلي هاشم أحمد ورنجدر اسماعيل نجم وعلي حسين شكور”.

وأضاف أن ‏”المتهمين قاموا باستخدام أربع سيارات، وقاموا بمراقبة العقيد هاوكار الجاف من تاريخ 3/10 الى تاريخ 6/10 بشكل مستمر في حي سربستي بأربيل.



‏وقاموا في تاريخ 7/10 بلصق عبوات ناسفة تحت سيارة العقيد في الساعة 2:51 صباحا، ‏وفي الساعة 1:5 ظهرا قاموا بتفجير السيارة عن طريق التحكم عن بعد عندما كان العقيد عائدا إلى بيته مع عائلته، ‏وبعد تنفيذ العملية الارهابية قام أربعة من المنفذين بالخروج من مدينة أربيل والعودة إلى مدينة السليمانية”.

وتابع، أنه “‏بأمر من المحكمة طلبنا من السلطات الأمنية في محافظة السليمانية تسليم المتهمين الأربعة إلى القوات الأمنية في أربيل”.

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