هجوم شرس لتييري هنري على مواطنه كليان مبابي بسبب رغبة الأخير بالرحيل عن الـ(PSG)

2022/10/12 | 20:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتقد الفرنسي تييري هنري، مواطنه كيليان مبابي، بسبب الشائعات المنتشرة حول رغبة الأخير في الرحيل عن باريس سان جرمان، بسبب لعبه في مركز المهاجم الصريح بجانب “وعود كاذبة” حصل عليها من إدارة النادي.

وذكرت تقارير صحفية في فرنسا وإسبانيا أن مبابي البالغ عمره 23 عاما، والذي مدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 بعدما كان قريبا من الانضمام لريال مدريد في الموسم الماضي، يرغب في الرحيل عن بطل فرنسا في يناير المقبل.

ونفى باريس سان جيرمان أن يكون مبابي قد طلب الرحيل عن الفريق.

وقال هنري لشبكة “سي بي إس” اليوم الثلاثاء “لا أحد يرغب في أن يسلط الناس الضوء على الجوانب التي لا يجيدها في اللعب.



أنت فقط لا تحب ذلك”.

ويلعب مبابي كمهاجم صريح في خطة 3-4-3 التي يعتمدها كريستوف غالتييه، مع وجود ليونيل ميسي ونيمار على طرفي الملعب، ما لا يتيح له الحرية التي يحظى بها في منتخب فرنسا حيث يلعب خلف كريم بنزيما.

وأضاف هنري مهاجم أرسنال وفرنسا السابق “مصلحة النادي أكبر من أي فرد”.

“لكن هل أوضحوا له بأن النادي هو الشيء الأهم..



أم جعلوه يشعر أنه أهم من النادي نفسه؟”.

وضرب هنري، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 51 هدفا، المثل بتجربته مع برشلونة.

وشرح “سأحكي قصتي.



لم أحب اللعب على الطرف في برشلونة.



كرهت ذلك.



لكني فعلته من أجل الفريق”.

كما أشار إلى أنه “أجبر على اللعب على الطرف مع منتخب فرنسا في نهاية مسيرته، من أجل أن يفرغ مركز الهجوم للاعبين أقل منه خبرة وسطوة، ولم يشتك من ذلك أبداً”.

وقال هنري “هناك قاعدة واحدة: إذا طلب منك المدرب أن تفعل شيئا، فعليك فعله”.

وبدأ مبابي غير منزعج من الشائعات، حين سجل هدفا في تعادل باريس سان جيرمان 1-1 على ملعبه مع بنفيكا يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوربا.

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