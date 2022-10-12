عشية إنتخاب رئيس الجمهورية.. عمليات بغداد تصدر توجيهات جديدة للقوات الأمنية

2022/10/12 | 20:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد/ الكرخ، اليوم الأربعاء، توجيهات جديدة للقوات الأمنية، وذلك قبيل جلسة البرلمان المقررة غداً؛ لتمرير رئيس الجمهورية.

وقال مصدر أمني، إن “القيادة أمرت بعدم السماح بتنقل المعدات الثقيلة وبمختلف أنواعها، كذلك منع سير الـ”توك توك” والدراجات النارية”، إضافة إلى “التركيز على مناطق إطلاق النيران غير المباشرة وحركة الطائرات المسيرة والساحات الفارغة والتواجد فيها”.

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