هيئة الحج والعمرة تعلن زيادة إقبال المواطنين لأداء مناسك العمرة.. وهذه الأسباب

2022/10/12 | 20:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأربعاء، أن “التسهيلات والاجراءات المبسطة” التي تم اتخاذها هذا العام وفتح منفذ عرعر البري، أسهمت بزيادة إقبال المواطنين لأداء مناسك العمرة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “76325 شخصاً غادروا البلاد عبر المنافذ الجوية بالمطارات العراقية الخمسة ومنفذ عرعر الحدودي لأداء مناسك العمرة، حيث سارت عملية تفويجهم بانسيابية تامة”.

وأشارت إلى أن “المطارات أسهمت بنقل 50919 معتمرا توزعوا على بغداد 32921 – اربيل 8115 – النجف 5879 – البصرة 3336 – السليمانية 684”.

وأضافت، أن “منفذ عرعر الحدودي الذي افتتح هذا العام بعد انقطاع 3 عقود شهد استقبال (25406) معتمرا فوّجوا جميعهم من دون حدوث معوقات”.

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