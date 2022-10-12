مقتل مسؤول في حزب العمال الكردستاني بقصف مسيرة تركية

2022/10/12 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كردستان

كشفت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، عن استهداف سيارة مسؤول في حزب العمال الكردستاني شرقي قامشلو من قبل مسيرة تركية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "مسيرة تركية قصفت سيارة تنقل مسؤولا في الحزب العمال الكردستاني، بالقرب من مخيم نوروز في ديريك شرقي قامشلو".

وأضاف ان "القصف أسفر عن مقتله، فضلا عن احتراق السيارة بشكل كامل".

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