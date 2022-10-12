أزمة فيسبوك.. شخصيات سياسية وادبية ومشاهير يفقدون ملايين المتابعين في يوم

2022/10/12 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ العديد من مستخدمي "فيسبوك" حول

العالم، بمن فيهم مشاهير وصحف أميركية

كبرى ومؤسس التطبيق نفسه مارك

زوكربيرغ، بفقدان ملايين المتابعين

خلال اليومين الماضيين، قبل أن يستعيد

البعض متابعيهم في الساعات ا

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