غرف مجانية لفئة من ’العرسان’ في مدينة عصرية بكربلاء..تعرف على التفاصيل

2022/10/12 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم

الأربعاء، 12 تشرين الأول، 2022 إنها خصصت

غرف مجانية للعرسان لفئة محددة من

"الأسماء" احتفاءً بذكرى ولادة النبي

(ص)، وذلك بتوجيه من ممثل المرجعية

العليا الشيخ عبد الم

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