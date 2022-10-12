2022/10/12 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من 12 مليون طالب وتلميذ يلتحقون بالدراسة وسط فرحة خجولة العام الجديد ينطلق بلا مناهج ونقص الأبنية يتصدّر المشهد التربوي بغداد – ندى شوكت التحق اكثر من 12 مليون طالب وتلميذ ،بمدارسهم بلا مناهج جديدة، وسط فرحة خجولة ونقص كبير بالابنية المدرسية ،التي تمثل مشكلة للطلبة واسرهم بسبب الدوام المزدوج ،مما دفع لجنة التربية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العام الجديد ينطلق بلا مناهج ونقص الأبنية يتصدّر المشهد التربوي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العام الجديد ينطلق بلا مناهج ونقص الأبنية يتصدّر المشهد التربوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).