2022/10/12 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان ينعقد اليوم عقب ترحيب بمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية رشيد يتعهّد العمل بحياد ووسطية لإختيار حكومة خدمية تلبّي تطلعات الشارع بغداد – قصي منذر رحبت اطراف سياسية، بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اختيار عبد اللطيف جمال رشيد ،مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي،الذي من المقرر انتخابه اليوم الخميس ، وتوقع مفاجآت قد تشهدها جلسة البرلمان […]

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